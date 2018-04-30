Стал известен капитан сборной Чехии на чемпионате мира 2018 года

Нападающий «Фрибур-Геттерон» Роман Червенка выбран капитаном сборной Чехии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует Hokej.сz.

32-летний хоккеист известен своей игрой в Континентальной хоккейной лиге. За карьеру в КХЛ он выступал в составе «Авангарда», пражского «Лева» и СКА. Всего он провёл 282 матча, в которых забросил 106 шайб и сделал 126 результативных передач при показателе полезности «+49».

Последние два сезона Червенка выступает за швейцарский клуб. В минувшем сезоне он набрал 37 (13+24) очков в 32 матчах регулярного чемпионата и добавил 5 (1+4) очков в 5 матчах плей-офф.