Московское «Динамо» расторгло контракты с Карсумсом, Рыловым и Кутейкиным

Московское «Динамо» расторгло контракты с тремя игроками — нападающим Мартиньшем Карсумсом и защитниками Яковом Рыловым и Андреем Кутейкиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

32-летний Карсумс выступал за «Динамо» с сезона-2013/14. В прошлом чемпионате он сыграл 34 матча и набрал 15 (3+12) очков. Контракт с московским клубом был рассчитан ещё на один сезон. Всего за карьеру в клубе на счету нападающего 60 заброшенных шайб и 63 голевые передачи в 244 матчах. По информации «Чемпионата», он продолжит карьеру в «Спартаке».

33-летний Кутейкин в нынешнем сезоне провёл 50 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков при показателе полезности "-3".

33-летний Рылов в прошлом сезоне забросил 3 шайбы и сделал 7 передач в 44 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-8».