21-летний нападающий «Нэшвилла» Кевин Фиала установил рекорд клуба

Во втором матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и победил в овертайме — 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0). Счёт в серии — 1-1.

Победную шайбу в начале второго овертайма забросил форвард хозяев Кевин Фиала. Таким образом, 21-летний швейцарец стал первым игроком в истории клуба, забросившим минимум две шайбы в овертаймах плей-офф.

Видео гола Фиалы можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Год назад Фиала забивал победный гол в третьей игре серии Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ, 4-0).