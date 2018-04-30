«Северсталь» заключила новый контракт с Александром Зарубиным

«Северсталь» заключила новый контракт с защитником Александром Зарубиным, информирует пресс-служба череповецкого клуба. Соглашение рассчитано сроком на два сезона.

В прошедшем сезоне 19-летний хоккеист дебютировал в КХЛ в составе «Северстали», сыграв четыре минуты во встрече регулярного чемпионата с «Авангардом».

На профессиональном уровне в МХЛ выступал в составе «Алмаза». Защищал цвета череповецкой команды в течение трёх сезонов, проведя 161 матч и набрав 34 (7+27) очка при показателе полезности «+81. Обладатель бронзовых медалей МХЛ в составе «Алмаза».