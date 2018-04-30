На матчи ЧМ-2018 в Дании уже продано более 300 тыс. билетов

ИИХФ сообщает, что на чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в мае 2018 года в Дании, уже продано более 300 тыс. билетов. Как сообщает директорат турнира, ни одно соревнование, которое ранее проводилось в Дании, ещё не пользовалось таким успехом, при этом билеты на отдельные матчи всё ещё доступны.

Продажа билетов на отдельные игры группового этапа стартовала 2 февраля. Матчи турнира пройдут на основной арене «Ройал-арена» в Копенгагене, которая вмещает 12 500 зрителей, а также на стадионе «Юске Банк Боксен» в Хернинге, который рассчитан на 11 тыс. зрителей.

В Копенгагене сыграет группа А (Швеция, Россия, Чехия, Словакия, Австрия, Франция, Швейцария и Беларусь). На арене в Хернинге пройдут матчи группы В (Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея). Мировое первенство пройдёт с 4 по 20 мая.