Коннолли: «Вашингтону» удалось закрыть игроков, которые могут навредить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли после победы во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли над «Питтсбург Пингвинз» (4:1, 1-1) прокомментировал игру против звена Сидни Кросби.

«Знаем, что у соперника есть игроки, которые могут навредить нам. Первая игра была сложной, в ней они сумели воспользоваться брешами в нашей обороне и забить нужные голы. Думаю, что мы извлекли хороший урок из того матча, на этот раз у них не было столько свободного пространства. Нам удалось их закрыть, а в целом мы просто выглядели солиднее «Питтсбурга»», — цитирует Коннолли официальный сайт НХЛ.