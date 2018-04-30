Кречин: если бы не «Югра», то Никита Гусев, может быть, закончил бы с хоккеем

Бывший генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин прокомментировал решение совета директоров КХЛ исключить из состава участников «Ладу» и «Югру».

«Куда расти мальчишкам? Там очень хорошие, сильные школы. В исключённом год назад Новокузнецке взрастили плеяду великолепных игроков, того же Кирилла Капризова. Если бы не «Югра», то Никита Гусев, может быть, закончил бы с хоккеем или играл бы где-нибудь в Высшей лиге. Есть топовые клубы СКА, ЦСКА, но у большинства молодых хоккеистов нет шансов в эти команды сразу попадать, в них наигрываться и получать игровой опыт. Поэтому очень печально, что «Кузню», «Югру» и «Ладу» исключили. Я не понимаю, для чего это.

Конкуренция? Спорный вопрос. Контракты опять вырастут, потому что ценных хоккеистов станет меньше и молодым будет негде развиваться. Кроме того, такие команды нужны не только для хоккея — это ещё и социальные проекты. Нужно просто работать на то, чтобы люди в городах ходили на матчи и болели за эти команды. И почему надо это делать в ВХЛ? Да, на «Югру» мало народу ходило, но и в Китае на матчах «Куньлунь Ред Стар» тоже пустые трибуны. Это не говорит о том, что китайский клуб надо исключать. Я имею в виду, что такие же шансы улучшить ситуацию надо давать и российским периферийным клубам. А получилось всё очень печально — и для хоккея, и для жителей регионов, из которых эти команды. Жаль, что «Ладу» и «Югру» исключили», – цитируют Кречина «Известия».