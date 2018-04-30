Макдона: первое звено «Бостона» оказалось таким, каким его рекламировали

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением о крупном поражении в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Бостон Брюинз» (2:6, 0-1 в серии). Американский хоккеист завершил матч с показателем полезности «-3».

«Когда играешь против такой команды, нельзя засыпать ни на секунду. Их ведущее звено оказалось таким, каким его рекламировали. Они переиграли нас и сделали разницу в этом матче. Они их лидеры не просто так. Могу представить, что их уверенность выросла после того, как они так начали серию на выезде. У нас тоже были шансы. Нам бы хотелось чаще реализовывать свои моменты, больше получать от игры в большинстве. Это могло бы стать тем, чего нам не хватило при прочих равных», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.