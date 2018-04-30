Коннор Макдэвид будет капитаном сборной Канады на чемпионате мира 2018 года

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид выбран капитаном сборной Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует официальный «твиттер» национальной команды.

Капитан «Эдмонтона» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Коннор отыграл регулярный чемпионат без единого пропуска и набрал 108 (41+67) очков в 82 матчах.

Ассистентами Макдэвида станут нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн и форвард «Баффало Сэйбрз» Райан О'Райлли. В минувшем сезоне 26-летний Шенн забросил 28 шайб и сделал 42 результативные передачи в 82 матчах «регулярки», 27-летний О'Райлли набрал 61 (24+37) балл в 81 игре «гладкого» чемпионата.

Примечательно, что партнёр Макдэвида по клубу — защитник Андрей Секера выбран капитаном сборной Словакии.