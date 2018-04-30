«Спартак» заключил новые контракты с тремя хоккеистами системы клуба

Хоккейный клуб «Спартак» заключил новые контракты с молодыми хоккеистами, выступавшими в системе клуба, информирует официальный сайт клуба.

Соглашение с защитником Сергеем Кузнецовым носит трёхсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и рассчитано до 30 апреля 2019 года. В минувшем сезоне на счету хоккеиста 1 заброшенная шайба и 6 голевых передач в 61 матче.

Контракт его коллеги по амплуа Михаила Булимова будет действовать два ближайших года. Но если в сезоне-2018/19 соглашение будет трёхсторонним, то затем — двусторонним (КХЛ/ВХЛ). В прошлом сезоне защитник отличился 9 раз и ещё 14 раз ассистировал партнёрам в 67 играх.

Двусторонний контракт на один сезон заключен с защитником Алексеем Царёвым. Все вышеперечисленные хоккеисты в минувшем сезоне выступали в составе МХК «Спартак». В сезоне-2017/18 на счету игрока 12 (2+10) очков в 59 матчах.