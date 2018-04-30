Третий бомбардир «Векше» Розен может перейти в «Сочи»

Нападающий «Векше» Роберт Розен может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Как сообщает издание Adtonbladet, шведский хоккеист близок к переходу в хоккейный клуб «Сочи».

В прошлом сезоне 30-летний форвард стал третьим бомбардиром «Векше» в регулярном чемпионате, набрав 40 (17+23) очков в 49 встречах. В плей-офф он провёл 10 матчей и отметился 14 (8+6) баллами.

В составе сборной Швеции Розен является участником участником чемпионата мира—2016, где в 8 матчах на его счету 4 (3+1) очка.

Завтра, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открывается трансферное окно. «Чемпионат» будет вести онлайн первого дня переходов.