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В «Торонто» перейдёт один из лучших бомбардиров шведской лиги Линдхольм

В «Торонто» перейдёт один из лучших бомбардиров шведской лиги Линдхольм
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» согласовал условия контракта со шведским центральным нападающим Пером Линдхольмом, информирует Sportsnet. Как сообщается, этим шагом «кленовые листья» начнут ожидаемое укрепление линии центрфорвардов.

26-летний Линдхольм стал четвёртым бомбардиром шведской лиги сезона-2017/18, записав на свой счёт 47 очков в 49 встречах за «Шеллефтео». Как сообщается, форвард, не задрафтованный никем в НХЛ, в нынешнее межсезонье получил предложения от всех клубов Национальной хоккейной лиги.

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