В «Торонто» перейдёт один из лучших бомбардиров шведской лиги Линдхольм

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» согласовал условия контракта со шведским центральным нападающим Пером Линдхольмом, информирует Sportsnet. Как сообщается, этим шагом «кленовые листья» начнут ожидаемое укрепление линии центрфорвардов.



26-летний Линдхольм стал четвёртым бомбардиром шведской лиги сезона-2017/18, записав на свой счёт 47 очков в 49 встречах за «Шеллефтео». Как сообщается, форвард, не задрафтованный никем в НХЛ, в нынешнее межсезонье получил предложения от всех клубов Национальной хоккейной лиги.