Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Лу Ламорелло оставил пост генерального менеджера «Торонто»

Лу Ламорелло оставил пост генерального менеджера «Торонто»
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Лу Ламорелло покидает свой пост, сообщил президент канадского клуба Брендан Шэнахэн. 75-летний функционер перешёл на должность старшего советника команды.

«Три года назад мы договорились с Лу о контракте, в рамках которого он будет работать генменеджером на протяжении трёх лет. Позже он должен был стать старшим советником на срок в четыре года. Сегодня утром я сообщил Ламорелло, что мы не будем отклоняться от ранее принятого плана. Мы ищем нового генменеджера», — рассказал Шэнахэн.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент