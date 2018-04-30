Лу Ламорелло оставил пост генерального менеджера «Торонто»

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Лу Ламорелло покидает свой пост, сообщил президент канадского клуба Брендан Шэнахэн. 75-летний функционер перешёл на должность старшего советника команды.



«Три года назад мы договорились с Лу о контракте, в рамках которого он будет работать генменеджером на протяжении трёх лет. Позже он должен был стать старшим советником на срок в четыре года. Сегодня утром я сообщил Ламорелло, что мы не будем отклоняться от ранее принятого плана. Мы ищем нового генменеджера», — рассказал Шэнахэн.