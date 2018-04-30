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Малкин тренируется в общей группе и должен сыграть в третьем матче с «Кэпиталз»

Малкин тренируется в общей группе и должен сыграть в третьем матче с «Кэпиталз»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял участие в тренировке команды в рамках подготовки к третьему матчу серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (1-1). Россиянин, пропустивший первые два матча серии, занимался в общей группе и должен принять участие в следующей игре.

Сочетания звеньев на тренировке:

Дюмулин — Летанг, Гюнцель — Кросби — Хорнквист;
Мяяття — Шульц, Раст — Малкин — Симон;
Олексяк — Руведел, Шири — Брассар — Кессел;
Астон-Риз — Шихэн — Кюнхакль.

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Все просмотры в матче были в пользу «столичных», а виновник травмы защитника «Питтсбурга» не получил даже малого штрафа.

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