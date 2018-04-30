Американский журналист: Сорокин не приедет в НХЛ, если не выкупят «Айлендерс»

Американский журналист Артур Стэйпл в своём «твиттере» рассказал, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин вряд ли в ближайшее время пополнит состав «Нью-Йорк Айлендерс», которому принадлежат права на вратаря в НХЛ.



«Как я понимаю, ситуация с Ильёй Сорокиным на данный момент никак не изменилась. На докладе руководства «Айлендерс» про него задали вопрос — но у него ещё два года по контракту с ЦСКА в КХЛ. «Айлендерс» придётся его выкупать, если они хотят увидеть его в Северной Америке», — рассказал журналист.