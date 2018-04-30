Флёри — о первом поражении «Вегаса» в плей-офф: перекусим и расслабимся

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри выразил уверенность, что команда сохранит победный настрой, несмотря на поражение во втором матче серии с «Сан-Хосе Шаркс» (3:4 ОТ, 1-1 в серии).



«Все расстроены, но мы переспим с этой мыслью, расслабимся, перекусим и вновь возьмемся за дело. Победил ты или проиграл, к матчу ты готовишься с чистого листа. Это мы и собираемся сделать.



В этом сезоне мы играем весьма неплохо. Я чувствую, что мы не изменим своему отношению к делу и на этот раз. Мне кажется, что никто не переживает, что теперь нам предстоит провести два матча в гостях», — цитирует Флёри официальный сайт лиги.

