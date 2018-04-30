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Тренер Финляндии: везём на ЧМ-2018 талантливую и свежую команду

Тренер Финляндии: везём на ЧМ-2018 талантливую и свежую команду
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки прокомментировал состав национальной команды на чемпионат мира-2018.

«Хотел бы сказать спасибо каждому игроку, которые участвовали в отборе к чемпионату мира. Все сыграли здорово, и позволили тренерскому штабу осуществить нелёгкий выбор. Выбранный нами коллектив очень впечатляет. У меня есть хорошее предчувствие об игре этого состава, у нас открытая и свежая команда», — приводит слова главного тренера Ilta-Sanomat.

Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на ЧМ-2018

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