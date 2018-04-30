Гол Овечкина, сейв Мюррея и другие моменты недели НХЛ в «супер слоу-мо»

Национальная хоккейная лига опубликовала подборку лучших моментов прошедшей игровой недели в режиме съёмки «супер слоу-мо».
В видео попал гол Александра Овечкина в ворота «Питтсбург Пингвинз», заброшенная шайба защитника Брента Бёрнса в матче с «Вегас Голден Найтс», эффектный сейв Мэтта Мюррея и и другие моменты.
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Овечкин победил со скандалом. У «Пингвинз» отняли гол и «вынесли» лидера обороны
Все просмотры в матче были в пользу «столичных», а виновник травмы защитника «Питтсбурга» не получил даже малого штрафа.