Нападающий Тайсон Джост сыграет за сборную Канады на ЧМ-2018

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Тайсон Джост сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2018, информирует официальный «твиттер» национальной команды.



20-летний Джост в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 принял участие в 65 встречах, сумев записать на свой счёт 22 (12+10) балла при показателе полезности «-10» и 26 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 15 минут за игру. В шести играх плей-офф Джост отметился одной результативной передачей.

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