Шатан: уровень ЧМ-2018 будет выше уровня ОИ. Туда приедут игроки НХЛ

Генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2018, который пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.



«Я думаю, наша сборная будет сильнее, чем на Олимпийских играх. Впрочем, все команды будут сильнее, ведь в Данию приедут игроки из НХЛ. У Словакии должна быть настоящая команда, где все игроки должны будут сражаться друг за друга. Не жду, что один из хоккеистов потащит нас вперёд, нам нужна слаженная работа всего коллектива игроков», — приводит слова функционера Hokej.sk.

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