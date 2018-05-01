Сергачёв набрал 4-е очко в Кубке Стэнли

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимает «Бостон Брюинз» (1:1 после первого периода). Счёт в серии — 0-1. Первый матч — 2:6.

Первую шайбу в матче забросил нападающий «Тампы» Янни Гурде, которому ассистировали форвард Брейден Пойнт и защитник Михаил Сергачёв. Для россиянина это вторая передача в текущем розыгрыше. Всего в активе Сергачёва 4 (2+2) очка в семи матча Кубка Стэнли.

Видео взято из официального «твиттера» «Тампа-Бэй Лайтнинг».