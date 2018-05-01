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Передача Сергачёва помогла «Тампе» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

Передача Сергачёва помогла «Тампе» сравнять счёт в серии с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Счёт в серии — 1-1. Первый матч — 2:6.

Победную шайбу за 5 минут до конца третьего периода забросил форвард «молний» Ондржей Палат. Нападающий хозяев Брейден Пойнт поучаствовал во всех шайбах своей команды, набрав 4 (1+3) очка.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20. Защитник Михаил Сергачёв отдал голевую передачу в эпизоде с первым голом хозяев. Нападающий Никита Кучеров нанёс 2 броска в створ и заработал "-1" за полезность.

Третий и четвёртый матч серии пройдут в Бостоне 3 и 5 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
01 мая 2018, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 2
1:1, 1:0, 2:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Гурд (Пойнт, Сергачёв) – 11:47 (5x4), 1:1 – Макэвой (Бержерон, Маршан) – 18:30 (5x5), 2:1 – Джонсон (Пойнт, Палат) – 30:14 (5x5), 3:1 – Палат (Пойнт) – 54:08 (5x5), 3:2 – Круг (Пастрняк, Маршан) – 55:58 (5x5), 4:2 – Пойнт (Хедман) – 59:34 (en)
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