«Адмирал» сделал квалификационные предложения Бобкову и ещё 10 игрокам

ХК «Адмирал» сделал квалификационные предложения 11 игрокам. В этот список вошли голкиперы Никита Серебряков и Игорь Бобков, защитники Артём Земчёнок, Иван Глазков, Иван Мищенко, нападающие Максим Казаков, Никита Феоктистов, Денис Вихарев, Егор Яковлев, Вадим Перескоков и Кирилл Воронин.

Кроме того, новый контракт предложен нападающему Константину Глазачеву. Имеют действующие соглашения с клубом защитник Григорий Ващенко, нападающие Владимир Бутузов и Тигран Манукян.

Нападающим Андрею Алексееву, Илье Иванову, Назиру Гичибекову и Денису Ковалёву будут предложены просмотровые контракты.