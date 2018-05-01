Кицын, Мнацян и ещё 6 хоккеистов покинули «Адмирал»

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Хоккейный клуб «Адмирал» на своём официальном сайте объявил имена восьми хоккеистов, которые покидают владивостокский клуб. Одним из этих игроков стал победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года — Максим Кицын. В минувшем сезоне 26-летний Кицын сделал 3 результативные передачи в 16 матчах регулярного сезона, заработав показатель полезности «-6».

Также в других клубах продолжат свою спортивную карьеру: Николай Глухов, Самвел Мнацян, Даниил Курашов, Сергей Ильин, Павел Махановский, Виктор Другов и Иван Фищенко.

Ранее стали известна имена игроков, которые получили квалификационные предложения.