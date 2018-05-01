Купер: нет причин рассуждать, почему звено Пойнта не может остановить Бержерона

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру тройки Брейдена Пойнта в матче с «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:2, 1-1). Звено канадского форварда играет против тройки Патриса Бержерона, которая является одной их лучшей в НХЛ.

«Мы видели, как звено Пойнта нейтрализует лучшие тройки нападения в лиге на протяжении всего года. Нет причин рассуждать о том, что им была не по силам эта задача, потому что мы знали, что всё ровно наоборот. Они сыграли великолепно сегодня вечером», – цитирует Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В первой игре Пойнт набрал «-5», а во втором матче набрал 4 (1+3) очка.