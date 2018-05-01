«Вегас» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» и вышёл вперёд в серии

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась поражением хозяев в овертайме со счётом 3:4 (0:0, 1:3, 2:0, 0:1). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий Вильям Карлссон. 3 очка в составе «Вегаса» записал на свой счёт Джонатан Маршессо (1+2). Голкипер гостей Марк-Андре Флёри отразил 39 бросков из 42.

Голами в составе «Сан-Хосе» отметились Тимо Майер, Эвандер Кейн и Томаш Гертл.

Четвёртый матч серии состоится 3 мая в Сан-Хосе.