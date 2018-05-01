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«Вегас» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» и вышёл вперёд в серии

«Вегас» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» и вышёл вперёд в серии
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась поражением хозяев в овертайме со счётом 3:4 (0:0, 1:3, 2:0, 0:1). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий Вильям Карлссон. 3 очка в составе «Вегаса» записал на свой счёт Джонатан Маршессо (1+2). Голкипер гостей Марк-Андре Флёри отразил 39 бросков из 42.

Голами в составе «Сан-Хосе» отметились Тимо Майер, Эвандер Кейн и Томаш Гертл.

Четвёртый матч серии состоится 3 мая в Сан-Хосе.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
01 мая 2018, вторник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 4
0:0, 1:3, 2:0, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Майер (Тирни, Бёдкер) – 26:59 (5x4), 1:1 – Миллер (Нил, Перрон) – 29:40 (5x4), 1:2 – Маршессо (Так, Смит) – 33:09 (5x4), 1:3 – Смит (Карлссон, Маршессо) – 34:26 (5x5), 2:3 – Кейн (Бёрнс, Демело) – 47:49 (5x5), 3:3 – Гертл (Браун, Лабанк) – 58:03 (5x5), 3:4 – Карлссон (Нил, Маршессо) – 68:17 (5x5)
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