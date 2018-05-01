«Автомобилист» объявил об уходе Симакова, Паренто, Кинга и ещё 4 игроков

«Автомобилист» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды семерых игроков.

Екатеринбургский клуб покидают вратарь Владимир Сохатский, защитники Дмитрий Мегалинский и Денис Куляш, нападающие Алексей Симаков, Пьер-Александр Паренто, Алексей Михнов и Дуайт Кинг.

39-летний Симаков выступал за «Автомобилист» с сезона-2012/13. В минувшем сезоне он сделал 7 результативных передач в 25 матчах.

34-летний Куляш перешёл в «Автомобилист» в октябре 2017 года. В минувшем сезоне КХЛ в составе екатеринбургской команды провёл 33 игры и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «-1».

35-летний Михнов выступал за клуб с 2014 года. В прошлом сезоне он забросил 12 шайб и сделал 10 голевых передач в 48 матчах.

35-летний Паренто набрал набрал 14 (3+11) очков в 25 матчах минувшего сезона, 28-летний Кинг забросил 6 шайб и сделал 9 голевых передач в 52 играх.