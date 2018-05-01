Стал известен тренерский штаб «Витязя» на сезон-2018/19

Подмосковный «Витязь» объявил о тренерском штабе на сезон-2018/19, информирует официальный сайт клуба.

В должности главного тренера продолжит работу с командой Валерий Белов. Вячеслав Уваев и Андрей Сапожников продолжат работу в качестве помощников.

Новым ассистентом станет Александр Прокопьев. Тренерами вратарей будут работать Андрей Малков и финский специалист Симо Йоханнес Вехвилайнен.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб покинули Равиль Якубов и тренер по работе с вратарями Михаил Шталенков.

Покидает «Витязь» Лев Бердичевский, работавший с молодёжной командой. Новым главном тренером «Русских Витязей» назначен Михаил Бец.