Маршан: в какой-то момент «Тампа» должна была воспользоваться ошибками «Бостона»

Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:4, 1-1).

«Мы возвращаемся в Бостон с преимуществом своей площадки. Сегодня мы допустили несколько потерь против хорошей команды. В какой-то момент они должны были этим воспользоваться. Нам нужно быть внимательнее. Думаю, что нам нужно чаще попадать по воротам. Сегодня в нескольких моментах мы промазали. Возможно, стоит больше бросать. Мы разберем это и прибавим», – цитирует Маршана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.