Стал известен список игроков, которые останутся в «Сибири» на сезон-2018/19

«Сибирь» на официальном сайте опубликовала список хоккеистов, которые продолжат свою карьеру в новосибирском клубе в следующем сезоне. В него вошли 16 хоккеистов, в том числе Алексей Красиков и Андрей Сигарёв.

Вратари: Алексей Красиков и Эдуард Рейзвих;

Защитники: Александр Макаров, Илья Морозов, Константин Алексеев, Дмитрий Лукин, Николай Демидов и Владислав Наумов;

Нападающие: Александр Шаров, Семён Иванов, Глеб Зырянов, Сергей Барбашёв, Андрей Сигарёв, Павел Ткаченко, Владимир Первушин и Евгений Бодров.

Ранее стало известно, что клуб пополнили иностранные нападающие — француз Шарль Бертран, финны Юлиус Юнттила и Юкка Пелтола, а также канадский голкипер Дэнни Тейлор.