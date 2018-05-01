Стал известен список игроков, которые останутся в «Сибири» на сезон-2018/19

«Сибирь» на официальном сайте опубликовала список хоккеистов, которые продолжат свою карьеру в новосибирском клубе в следующем сезоне. В него вошли 16 хоккеистов, в том числе Алексей Красиков и Андрей Сигарёв.
Вратари: Алексей Красиков и Эдуард Рейзвих;
Защитники: Александр Макаров, Илья Морозов, Константин Алексеев, Дмитрий Лукин, Николай Демидов и Владислав Наумов;
Нападающие: Александр Шаров, Семён Иванов, Глеб Зырянов, Сергей Барбашёв, Андрей Сигарёв, Павел Ткаченко, Владимир Первушин и Евгений Бодров.
Ранее стало известно, что клуб пополнили иностранные нападающие — француз Шарль Бертран, финны Юлиус Юнттила и Юкка Пелтола, а также канадский голкипер Дэнни Тейлор.
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