Финский голкипер Юха Метсола подписал контракт с «Салаватом»

Бывший голкипер «Амура» Юха Метсола подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено сроком на два сезона.

В минувшем сезоне Метсола вместе с «Амуром» впервые вышел в плей-офф, где в четвертьфинале Восточной конференции хабаровчане проиграли «Ак Барсу» (1-4). Финский вратарь выступал за «Амур» в течение трёх последних сезонов. Он принял участие в 155 матчах, одержал 64 победы и записал на свой счёт 15 игр на ноль. Метсола стал участником олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане, однако ни разу не попал в заявку на матч.