Федерация хоккея России на своём официальном сайте объявила состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, который пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В него вошли 26 хоккеистов.

Примечательно, что в состав не вошёл ни один игрок казанского «Ак Барса», который является действующим обладателем Кубка Гагарина. Полный список игроков, отсеянных штабом сборной России, выглядит следующим образом.

Защитники: Артём Зуб, Антон Белов (оба — СКА), Алексей Марченко (ЦСКА)



Нападающие: Кирилл Семёнов («Авангард»), Станислав Галиев, Владимир Ткачёв, (оба — «Ак Барс»), Алексей Кручинин («Трактор»)

Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не смогут помочь защитники Альберт Яруллин, Василий Токранов (оба — «Ак Барс») и нападающие Иван Телегин, Валерий Ничушкин (оба – ЦСКА).