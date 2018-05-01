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Филип Ларсен заключил новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Филип Ларсен заключил новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ

Защитник Филип Ларсен заключил новый контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение заключено на два года.

«Уфимцы днём ранее расторгли контракт с защитником Филипом Ларсеном, с которым уже сегодня заключили новое двухлетнее соглашение», — сообщается на официальном сайте лиги.

В минувшем сезоне Ларсен провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 38 (11+267 очков при показателе полезности "+10". Помимо «Салавата» Ларсен выступал в КХЛ за «Югру» и «Йокерит». В общей сложности хоккеист сыграл в КХЛ 165 матчей, в которых забросил 31 шайбу и сделал 71 результативную передачу.

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