Кожевников — о составе на ЧМ: Галиев и Ткачёв смотрелись не хуже остальных

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира 2018.

«Тренер формирует состав, который хочет видеть на турнире. Удивительно, конечно, что не нашлось места ребятам из «Ак Барса», но тренер отвечает за результат. Галиев и Ткачёв смотрелись не хуже всех в сборной, их звено неплохо играло. В плей-офф Галиев выглядел здорово. Ткачёва и на Олимпиаду не взяли, и вот сейчас. Надо у Владимира спросить, что происходит. Непонятная ситуация.

Нужно ли оставлять свободные места в заявке для энхаэловцев? Трудно сказать, например, я совсем не уверен, что тот ж Малкин поедет на чемпионат мира, у него вообще травма сейчас. У нас достаточно сейчас игроков, мы что ли будет надеяться на троих, которые могут по ходу турнира подъехать?», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.