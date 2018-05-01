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«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Микаэлем Руохомаа

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Микаэлем Руохомаа
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Микаэлем Руохомаа, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено сроком на один сезон.

29-летний центральный нападающий провёл минувший сезон в финском «Кярпяте». Он забросил 20 шайб и сделал 29 результативных передач в 56 матчах регулярного сезона. В 17 матчах плей-офф на его счету 3 гола и 5 голевых передач. Также хоккеист принял участие в одном этапе Евротура в составе национальной команды.

Ранее «Чемпионат» сообщал о полном списке легионеров нижнекамской на следующий сезон.

Стали известны все легионеры «Нефтехимика» на сезон-2018/19
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