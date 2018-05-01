И. Воробьёв: Галиева и Ткачёва нет в составе не из-за клубной принадлежности

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв прокомментировал состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года в Дании.

«Галиева и Ткачёва нет в составе не из-за клубной принадлежности. Дело в том, насколько у них был сложный сезон. Они выжаты, уставшие. Эмоций уже нет у ребят. Капитаном сборной будет Павел Дацюк – он вожак нашей молодой команды. Мы проверили много игроков, проанализировали. Многие из них никогда не играли на чемпионатах мира.

В Данию полетят 26 человек. Насчёт того, кто попадёт в окончательную заявку, у нас есть определённый план, но мы ещё думаем. Игроки из НХЛ? Мы рассчитываем на эту команду, а что будет в НХЛ – это уже другая тема», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.