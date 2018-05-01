Агент Гарипова: Эмиль заключит новый контракт с «Ак Барсом»

Станислав Романов, агент голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова, сообщил, что его клиент проведёт в казанском клубе ещё два сезона.

«Гарипов останется в «Ак Барсе» еще на два сезона», – цитирует Романова «ТАСС».

В минувшем сезоне Гарипов провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ при коэффициенте надёжности 1,99 и проценте отражённых бросков 93,1. В 19 играх Кубка Гагарина он в среднем пропускал 1,55 шайбы за матч и отражал 94,4% бросков.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Гагарина можно продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.