Третьяк — о Кошечкине: олимпийский чемпион — высокое звание, нужно подтверждать

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выбор голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина в качестве основного вратаря национальной команды на чемпионат мира 2018 года в Дании.

«Я разговаривал с Кошечкиным, он горит желанием. Сейчас от вратарей много зависит. С надёжным голкипером и нападение легко играет. Мы рассчитываем на него, олимпийский чемпион — это высокое звание, его нужно подтверждать», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.