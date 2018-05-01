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Андронов: не знаю, успел ли Знарок попрощаться с игроками, я его не видел

Андронов: не знаю, успел ли Знарок попрощаться с игроками, я его не видел
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной России Сергей Андронов поделился эмоциями от попадания в состав национальной команды на чемпионат мира в Дании.

«В команде рабочее настроение. Если думать о недавней замене тренера, то это только помешает. Сейчас у нас новый тренерский штаб, поэтому работаем, готовимся к чемпионату мира. Будет турнир хорошего уровня. Тренерский штаб подумает над сочетаниями, решит, что изменить. Наше дело – выполнять установку.

У Ничушкина и Телегина травмы, сезон был тяжёлым. Сейчас любой игрок был бы полезен и ценен. Самое главное после длительного сезона – голову восстановить, в эмоциях разобраться, перезагрузиться. На Евротуре было тяжеловато. Сейчас начнём отходить, прибавлять. Не знаю, успел ли Знарок попрощаться с игроками, я его не видел. Не знаю, придёт ли он в ЦСКА в следующем сезоне. Лишний раз голову себе забивать не хочется», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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