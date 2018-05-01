Защитник Сергей Терещенко подписал контракт с «Салаватом»

Бывший защитник магнитогорского «Металлурга» Сергей Терещенко подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач в 44 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-4». В 11 матчах Кубка Гагарина на его счету 2 голевые передачи при показателе полезности «+2».

За карьеру в КХЛ Терещенко забросил 23 шайбы и сделал 45 голевых передач в 397 матчах при показателе полезности «+15» и 154 штрафных минутах.