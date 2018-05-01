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«Нефтехимик» обменял голкипера Андрея Макарова в «Спартак»

«Нефтехимик» обменял голкипера Андрея Макарова в «Спартак»
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» обменял голкипера Андрея Макарова в «Спартак» на денежную компенсацию, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 25-летний вратарь одержал 6 побед в 12 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,11 и проценте отражённых бросков 92,2. В плей-офф выиграл 1 матч из 3, пропуская в среднем за игру 2,38 шайбы и отражая 92,2% бросков.

За карьеру в лиге выиграл 19 матчей из 46. Коэффициент надёжности 2,48, процент отражённых бросков 91,4. 3 матча на ноль.

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