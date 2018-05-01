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Игроки «Югры» Иван Морозов и Кирилл Марченко обменяны в СКА

Игроки «Югры» Иван Морозов и Кирилл Марченко обменяны в СКА
Хоккей / КХЛ

Игроки «Югры» Иван Морозов и Кирилл Марченко обменяны в СКА, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Морозов и Марченко были лидерами юниорской сборной России на чемпионате мира 2018 года. Морозов забросил 3 шайбы и сделал 2 голевые передачи в 5 матчах, Марченко стал лучшим бомбардиром команды: в 5 матчах на его счету 6 (3+3) очков.

За «Югру» в минувшем сезоне 17-летний Марченко провёл 2 матча и заработал показатель полезности «-1», Морозов сыграл 1 матч с тем же показателем полезности.

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