«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Хохряковым

Уфимский «Салават Юлаев» в своём официальном «твиттере» объявил о подписании контракта с нападающим Петром Хохряковым. Соглашение с 28-летним хоккеистом подписано на два сезона.



В чемпионате-2017/18 Хохряков выступал за омский «Авангард», проведя в «регулярке» 51 встречу. Нападающему удалось записать в свой актив 14 (8+6) баллов при показателе полезности "-3" и 9 минутах штрафного времени. В семи матчах плей-офф форвард забросил две шайбы.

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