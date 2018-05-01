Жарков: ЦСКА за шесть лет прилично вырос, но наши пути расходятся

Нападающий Владимир Жарков написал обращение к болельщикам ЦСКА. Напомним, форвард сегодня, 1 мая, перешёл в «Салават Юлаев».



«Хочу поблагодарить всех болельщиков. Благодаря вам, играя дома или на выезде, мы всегда играли на своём домашнем льду. «Армейцы» встречали нас в аэропорту и на арене. Мы всегда видели их на трибунах и слышали. Вы болели за нас, мы играли для вас. Благодарю всех за эти прекрасные шесть лет в команде. Я старался в каждом матче сделать максимум и добиться тех высот, на которые мы с вами нацелены. За эти шесть лет ЦСКА очень прилично вырос и как команда, и как семья. Под семьёй я имею в виду вас. Вы приходили на все матчи, болели и переживали за нас. Самое главное с вашей стороны — это ваша поддержка. Мы отвечали вам трудом и победами. А сейчас наши пути расходятся. До новых встреч», — цитирует Жаркова официальный сайт ЦСКА.

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