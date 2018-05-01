«Барыс» подписал контракт с голкипером Граховиной

Астанинский «Барыс» подписал контракт с голкипером Домиником Граховиной, информирует KHL Media Team. Соглашение подписано на два сезона.



В сезоне-2017/18 23-летний чех сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата финской лиги. В среднем за матч Доминик пропускал 2,01 шайбы, процент отражённых бросков составил 92,4%. Кроме того Граховина провёл 16 матчей в плей-офф, где за матч пропускал 2,1 шайбы при 92,5% отражённых бросков.

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