Cошников: сборная России стала моложе и быстрее, мы на ЧМ будем голодны до побед

Нападающий системы «Сент-Луис Блюз» и сборной России Никита Сошников поделился ожиданиями от ЧМ-2018.



«Команда стала моложе, быстрее. Исходя из состава, она должна была стать агрессивнее, должно было возрасти желание побеждать – за счёт этого на турнире должны брать свои очки. Мы голодные до побед. Состав нынешней сборной — микс опытности и молодости. Также, считаю, хорошо, что часть игроков нашей команды имеет опыт игры за океаном. Считаю, у нас хорошие шансы на успех на этом чемпионате мира.



У каждого игрока есть мечта, задача — выиграть Олимпийские игры, мировое первенство. Но когда выходишь на лёд, то играешь только на победу вне зависимости от того, в каком из турниров принимаешь участие. Шаг за шагом идёшь к победе – надеюсь, на чемпионате мира так и будет», — цитирует Сошникова официальный сайт ФХР.

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