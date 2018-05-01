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Минспорт Казахстана — недовольным болельщикам «Барыса»: мы не можем вмешиваться

Минспорт Казахстана — недовольным болельщикам «Барыса»: мы не можем вмешиваться
Хоккей / КХЛ

Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан ответил болельщикам, требующим отставки руководства астанинского «Барыса». Напомним, казахстанская команда после удачного старта сезона-2017/18 попала в кризис и не сумела пробиться в плей-офф КХЛ.

Как сообщает Шайба.kz, в заявлении сообщается, что государство не может вмешиваться в дела общественных организаций. Тем не менее министерство сообщило, что проблемные вопросы в «Барысе» будут рассмотрены на исполкоме федерации.

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