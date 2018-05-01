Защитник Артём Зуб не попал на чемпионат мира из-за травмы

Как стало известно «Чемпионату», защитник Артём Зуб не попал в состав сборной России на чемпионат мира—2018 из-за травмы. У хоккеиста повреждение левой ноги.
22-летний хоккеист в регулярном чемпионате—2017/18 принял участие в 36 матчах, отметившись пятью результативными передачами при показателе полезности "+24" и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф Зуб сыграл 15 матчей, отдав пять результативных передач при показателе полезности "+11".
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