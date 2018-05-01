ХК «Сочи» подписал новый контракт с защитником Никитой Щитовым

Хоккейный клуб «Сочи» заключил новый контракт с защитником Никитой Щитовым, информирует KHL Media Team. Новое соглашение с 34-летним игроком рассчитано на один сезон.



В регулярном чемпионате-2017/18 Щитов принял участие в 46 встречах, сумев записать в свой актив 14 (2+12) очков при показателе полезности "+18" и 10 минутах штрафного времени. В среднем на льду защитник проводил около 18 минут за игру. В пяти играх плей-офф Щитов отметился одной результативной передачей.

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