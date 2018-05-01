Воспитанник «Динамо» Марк Рубинчик подписал контракт с «Салаватом»

Защитник Марк Рубинчик заключил контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», информирует KHL Media Team. Двустороннее соглашение с 19-летним хоккеистом, воспитанником школы московского «Динамо», рассчитано на два сезона.



Прошедший сезон молодой хоккеист провёл в Северной Америке, выступая в Западной хоккейной лиге за «Саскатун». В 67 проведённых матчах Рубинчик отметился 23 (4+19) очками при показателе полезности "-13" и 77 минутах штрафного времени.

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